OM eist vier jaar cel tegen verdachte in grote phishingzaak

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 25-jarige man uit Diemen die wordt verdacht van grootschalige phishing een gevangenisstraf van vier jaar geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk. Volgens het OM verstuurden de verdachte en zijn medeverdachten e-mails en sms-berichten die van verschillende banken afkomstig leken. In de berichten werden ontvangers gevraagd om hun bankpas op te sturen of gegevens op een phishingsite in te vullen.

Met de gegevens konden de verdachten geld van de rekeningen van slachtoffers opnemen en bedragen naar andere rekeningen overboeken. Op deze manier werden meer dan twintig personen bestolen. Vier banken maakten daarnaast hoge onderzoekskosten, zo stelt het OM. De totale schade zou meer dan tweehonderdduizend euro bedragen.

De verdachte werd vorig jaar maart op heterdaad in zijn eigen woning aangehouden. De recherche kwam hem op het spoor nadat een telefoonnummer gekoppeld kon worden aan een frauduleuze overboeking waarvan aangifte was gedaan. Op de laptop van de man werden onder meer diverse beheerpanels van phishingsites aangetroffen. Tevens bleek de telefoon van de verdachte diverse chatgesprekken te bevatten waarin hij over zijn phishingpraktijken communiceert. De rechtbank doet op 26 augustus uitspraak.