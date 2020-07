Rotterdam: phishingaanval op CJG Rijnmond was geen gerichte actie

De phishingaanval op het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond waarbij een aanvaller toegang kreeg tot e-mailaccounts met gegevens van duizenden cliënten was geen gerichte actie, zo heeft wethouder Judith Bokhove van de gemeente Rotterdam laten weten. Bokhove is verantwoordelijk voor de portefeuille Mobiliteit, jeugd en taal.

Vorige maand maakte het CJG bekend dat verschillende medewerkers in een phishingmail waren getrapt waardoor een aanvaller toegang tot hun e-mailboxes wist te krijgen. Deze e-mailboxes bleken gegevens van duizenden voormalige en huidige cliënten te bevatten, waaronder BSN, naam en adresgegevens. Er zou geen toegang tot cliëntdossiers zijn geweest. Volgens Bokhove bevatte de phishingmail een link die "bedrieglijk" veel leek op een link waarmee CJG-medewerkers bekend zijn. Dit maakte het voor hen lastig om onderscheid te maken, aldus de wethouder.

Van een gerichte actie was echter geen sprake. "Uit het externe onderzoek blijkt dat de betreffende phishing e-mail per toeval is (door)gestuurd naar CJG Rijnmond, waardoor er geen sprake was van een gerichte actie. De hacker was dus niet gericht op zoek naar gegevens van klanten van CJG Rijnmond", zo laat de wethouder weten op vragen van Denk-gemeenteraadslid Mohamed-Hoesein (pdf).

Bokhove stelt verder dat het feit dat erin een phishingmail werd getrapt losstaat van het adequaat omgaan met cliëntengegevens door medewerkers. Naar aanleiding van het incident heeft het CJG, dat onder andere jeugdzorg biedt, opnieuw extra aandacht besteed aan het gevaar van phishingmails, hoe die te herkennen zijn en wat medewerkers moeten doen wanneer ze een phishingmail ontdekken. Afsluitend meldt de wethouder dat het onderzoeksrapport naar het incident niet openbaar wordt gemaakt.