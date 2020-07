EFF wil meer regels voor monitoring van thuiswerkers door werkgevers

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF wil dat er meer regels komen voor het monitoren van thuiswerkers door werkgevers. Er zijn verschillende bedrijven die software leveren waarmee werkgevers hun werknemers in de gaten kunnen houden. De EFF noemt dit ook wel "bossware".

De burgerrechtenbeweging deed onderzoek naar tien leveranciers van bossware. Daaruit blijkt dat alle onderzochte programma's kunnen monitoren welke apps en websites de gebruiker open heeft staan. Daarnaast kunnen de pakketten screenshots of opnames van de desktop maken. Vijf bosswareproducten blijken ook de toetsaanslagen van werknemers op te kunnen slaan en in twee gevallen is het mogelijk voor werkgevers om de microfoon of webcam via de software in te schakelen.

Negen van de tien aanbieders bieden ook "invisible monitoring", waarbij de software niet zichtbaar voor de werknemer is. Doordat veel werknemers de machines van hun personeel op afstand kunnen beheren is het ook mogelijk om de software op deze manier te installeren. Daarbij worden ook features als een "silent" installatie aangeboden. Meerdere leveranciers maken daarnaast gebruik van de coronacrisis om hun producten aan te bieden.

Volgens Karen Gullo van de EFF loopt door bossware de privacy en security van werknemers gevaar, omdat elke activiteit wordt bijgehouden. De features die de programma's bieden zijn niet noodzakelijk en proportioneel om het personeel aan te sturen, merkt Gullo op. "Wanneer een woning een kantoor wordt blijft het een woning. Medewerkers zouden niet moeten worden blootgesteld aan niet-consensuele surveillance of zich gedwongen moeten voelen om zich in hun eigen woning te laten inspecteren om hun baan te behouden."

De EFF wil dan ook dat er meer regels komen voor het gebruik van bossware. Zo moet surveillance van personeel, zelfs op apparaten van hun werkgever, noodzakelijk en proportioneel zijn. Daarnaast moet de hoeveelheid data die bossware kan verzamelen worden beperkt, en moet worden voorkomen dat persoonlijke data zoals privéberichten en wachtwoorden worden opgeslagen. Verder moet het voor het personeel duidelijk zijn welke gegevens hun werkgever verzamelt. Als laatste wil de EFF dat het mogelijk wordt voor werknemers om werkgevers aan te klagen die de privacyregels overtreden.