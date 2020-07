Versleutelde chat-app Signal krijgt optie voor het uitschakelen van PINs

Versleutelde chat-app Signal krijgt een optie voor het uitschakelen van PINs waarmee gebruikers hun Signal-profiel, contacten en instellingen kunnen herstellen als ze hun telefoon zijn verloren of op een nieuw toestel overstappen. Dat heeft ontwikkelaar Moxie Marlinspike bekendgemaakt, nadat verschillende beveiligingsexperts kritiek op de functie hadden geuit.

In tegenstelling tot verschillende andere apps probeert Signal zo min mogelijk informatie van en over gebruikers te verzamelen. Een probleem is echter dat wanneer gebruikers hun telefoon verliezen ook alle Signal-informatie verloren gaat. Om te voorkomen dat gebruikers hun profiel, instellingen en contacten verliezen hebben de Signal-ontwikkelaars "PINs" bedacht, waarbij deze gegevens versleuteld op de servers van Signal worden opgeslagen.

De PIN bestaat uit minimaal vier cijfers, maar kan ook een alfanumerieke passphrase zijn. Aan de hand van de PIN wordt een 32 byte key afgeleid. Met deze key worden twee variabelen gegenereerd, een authenticatietoken en, gecombineerd met willekeurig gegenereerde invoer, een master key. Deze master key is weer te gebruiken om aanvullende keys af te leiden waarmee andere bij Signal opgeslagen data is te beveiligen.

Wanneer een gebruiker zijn telefoon verliest en vervolgens Signal met hetzelfde telefoonnummer op een nieuw toestel registreert en daarna zijn PIN opgeeft, heeft hij zijn profiel, instellingen en contacten meteen terug. Om misbruik te voorkomen hebben de ontwikkelaars ook bescherming tegen bruteforce-aanvallen toegevoegd.

De PIN is letterlijk de sleutel tot de opgeslagen data. Om te voorkomen dat gebruikers die vergeten vraagt Signal gebruikers periodiek om hun PIN in te voeren. Op deze manier moet het eenvoudiger voor gebruikers worden om hun code te herinneren. Daarnaast maken PINs ook andere nieuwe features mogelijk die niet alleen op het telefoonnummer van de gebruiker zijn gebaseerd.

Op dit moment is het niet mogelijk om PINs uit te schakelen, iets wat sommige experts niet lekker zit. "Eerlijk gezegd kan mijn contactenlijst mij niet zoveel schelen. Maar ik vind het geen prettig idee dat ik wordt gedwongen om ze naar een server te uploaden, terwijl ik juist Signal gebruik omdat het ontworpen is om dit soort dingen niet te doen. Ook ben ik bang dat Moxie in de toekomst een feature ontwikkelt om de inhoud van berichten te uploaden en dat die ook niet opt-in zal zijn", stelt Matthew Green, cryptograaf en hoogleraar aan de Johns Hopkins University, tegenover Vice Magazine.

Green liet op Twitter weten dat hij vanwege PINs ging stoppen met het gebruik van Signal. Marlinspike gaf vervolgens een reactie terug op Twitter. Daarin liet hij onder andere weten dat hij het lastig vindt om ontwerpdiscussies met mensen in de it-security te hebben, omdat er een kloof is tussen wat als "praktisch" wordt beschouwd en wat Marlinspike in de praktijk tegenkomt. Daarbij wijst hij onder andere naar de verhalen van Signal-gebruikers.

Desondanks kondigt de Signal-ontwikkelaar aan dat er gebaseerd op de ontvangen feedback een optie voor "geavanceerde gebruikers" komt die het prima vinden om bij een herinstallatie hun contacten te verliezen om PINs uit te schakelen, aldus Marlinspike. Wanneer de optie aan de chat-app wordt toegevoegd is nog onbekend.