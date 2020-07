Meer agenten ontslagen voor het lekken van gevoelige informatie

Het aantal agenten dat de afgelopen twee jaar is ontslagen voor het lekken en misbruiken van gevoelige informatie is bijna verdubbeld ten opzichte van de twee jaar daarvoor. Ging het in 2016 en 2017 nog om totaal 34 agenten, in 2018 en 2019 steeg dat naar zestig agenten, zo blijkt uit cijfers die RTL Nieuws via de Wet Openbaarheid van Bestuur heeft opgevraagd.

Agenten die in politiesystemen zonder gegronde reden informatie opvragen, bijvoorbeeld omdat ze informatie over een bekende Nederlander of hun buurman opzoeken, maken zich al schuldig aan het lekken of misbruiken van informatie. Volgens RTL worden veel agenten in deze gevallen bestraft met een berisping. Ontslag volgt bij veel zwaardere vergrijpen, bijvoorbeeld wanneer de informatie wordt doorgespeeld aan criminelen.

De politie vermoedt dat er twee redenen voor de toename zijn. Informatie is veel eenvoudiger opvraagbaar, wat wellicht tot meer misbruik leidt. Daarnaast is er extra aandacht voor meldingen en onderzoeken. De politiebond kan zich hierin vinden, maar laat weten dat het ook steeds vaker meldingen van leden krijgt die door criminelen zijn benaderd. Om meer zicht te krijgen op zaken waarbij informatie aan criminelen wordt gelekt werkt de politie aan een systeem dat opmerkelijke bevragingen van agenten signaleert.