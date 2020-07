Apple adviseert om MacBooks met webcamcover niet te sluiten

Apple heeft eigenaren van een MacBook, MacBook Air en MacBook Pro die van een webcamcover gebruikmaken geadviseerd om hun laptop niet te sluiten wanneer de cover nog aanwezig is. Dit kan namelijk het scherm beschadigen. Als alternatief voor een webcamcover raadt het techbedrijf aan om naar het cameralampje te kijken of de camera in gebruik is. Daarnaast kunnen gebruikers via de systeeminstellingen instellen welke apps van de camera gebruik mogen maken.

Verschillende MacBook-gebruikers maakten op internet melding van beschadigde schermen nadat ze een webcamcover hadden aangebracht. Volgens Apple is een webcamcover eigenlijk niet nodig, aangezien de camera zo is ontwikkeld dat bij een ingeschakelde camera altijd het cameralampje actief is. Bij MacBooks van voor 2008 was het mogelijk voor aanvallers om het cameralampje te omzeilen. Sindsdien zijn er aanpassingen aan het ontwerp doorgevoerd waarbij het lampje dankzij een "hardwarematig signaal" actief wordt wanneer de webcam wordt ingeschakeld, zo liet een voormalige Apple-engineer vorig jaar nog aan de bekende Apple-kenner John Gruber weten.

De engineer stelde dat het volgens hem niet mogelijk is voor malware om de webcam in te schakelen zonder dat het cameralampje aangaat. Wel merkt de engineer op dat er een probleem is in het geval malware op een MacBook foto's maakt. In dat geval zal het cameralampje namelijk maar heel even zichtbaar zijn.

Naast privégebruik zijn er ook bedrijven en organisaties die het gebruik van een webcamcover verplichten. Voor die omgevingen adviseert Apple om een cover van 0,1 millimeter te gebruiken en de webcam niet te beplakken met een cameracover die lijmresten achterlaat. In het geval gebruikers van een dikkere cameracover gebruikmaken wordt aangeraden om die voor het sluiten van de laptop te verwijderen.