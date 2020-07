Privacytoezichthouder wil opheldering over data-uitwisseling tussen COA en politie

De Autoriteit Persoonsgegevens wil opheldering over het uitwisselen van data over asielzoekers tussen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de politie. Dat laat de privacytoezichthouder tegenover het NRC en de Volkskrant weten. Het COA en de politie hebben afgelopen mei een overeenkomst gesloten over het delen van persoonsgegevens.

Het Centraal Orgaan deelt de data met het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt (NVIK). Dat houdt zich bezig met het analyseren van criminele trends onder asielzoekers, zoals mensenhandel, fraude over een verblijfsvergunning of terrorisme. Politie wil de persoonsgegevens, zoals religie, etniciteit, naam, geslacht en geboortedatum, gebruiken bij opsporing en handhaving. Sinds de overeenkomst werd gesloten heeft het COA gegevens van 27.000 asielzoekers met de politie gedeeld. Volgens Bart Custers, jurist en hoogleraar law and data science aan de Universiteit Leiden, wordt het merendeel niet van een misdrijf verdacht.

Volgens juristen die NRC sprak mag het COA alleen informatie delen over azc-bewoners die van een strafbaar feit worden verdacht. Politie mag de data alleen ontvangen als het die gebruikt voor het opsporen en vervolgen van criminaliteit onder vreemdelingen. De Autoriteit Persoonsgegevens laat op de eigen website weten dat registratie van etnische gegevens slechts bij hoge uitzondering mogelijk is. Alleen voor enkele zeer specifieke doeleinden, zoals voorkeursbeleid, is dit toegestaan. Custers merkt op dat daar nu geen sprake van is.

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat bij beide instanties navragen of de data-uitwisseling wel aan de AVG voldoet. "Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid zorgvuldig met hun (gevoelige) informatie omspringt", aldus een woordvoerder van de toezichthouder tegenover het NRC. Tegenover de Volkskrant verklaart de Autoriteit Persoonsgegevens dat het het "naadje van de kous wil weten." Daarna wordt er besloten om een officieel onderzoek in te stellen of niet.

De politie werkt naar eigen zeggen inmiddels aan een aanvullende overeenkomst, die mogelijk voorwaarden voor het leveren en ontvangen van gegevens bevat en de mogelijkheid biedt om betrokkenen over het uitwisselen van hun gegevens te informeren.