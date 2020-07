Kabinet dient wetsvoorstel Coronawet in bij Tweede Kamer

Het kabinet heeft vandaag het wetsvoorstel voor de Coronawet, die het parlement extra bevoegdheden geeft, ingediend bij de Tweede Kamer. Afgelopen vrijdag ging de ministerraad al met het voorstel akkoord. De Coronawet wet moet de noodverordeningen vervangen waarin de huidige coronamaatregelen op dit moment zijn vastgelegd. De wet geldt voor een periode van zes maanden en kan steeds met drie maanden worden verlengd.

"Noodverordeningen zijn bedoeld voor een acute crisis van beperkte duur, terwijl sommige maatregelen, zoals de anderhalve meter afstand, voorlopig nog nodig blijven", zo laten de ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid weten. Volgens de Raad van State (RvS) neemt naarmate de coronacrisis langer duurt, de juridische houdbaarheid van de noodverordeningen af.

"Daarom heeft de regering terecht besloten om een tijdelijke wet te maken die op korte termijn de noodverordeningen gaat vervangen. Het is duidelijk dat de coronacrisis langere tijd gaat duren en dat de beperkende maatregelen voorlopig nog nodig zullen blijven. Daarvoor biedt de wet een steviger juridisch fundament", aldus de RvS, die over het wetsvoorstel adviseerde. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens bracht advies over de wet uit.

Een eerste versie van het wetsvoorstel kreeg de nodige kritiek te verduren. Daarop is het nu ingediende voorstel aangepast. Zo is handhaving bij mensen thuis niet meer aan de orde. En is expliciet opgenomen dat coronaboetes niet leiden tot een weigering van de VOG. Ook is de corona-app uit het voorstel verwijderd. "Die zit daar niet in. Daar zijn we bezig om te zorgen voor de wettelijke onderbouwing, maar niet in die wet", zo liet premier Rutte afgelopen vrijdag weten.

Het voorstel zorgt er wel voor dat het kabinet nieuwe maatregelen straks eerst moet voorleggen aan de Tweede Kamer. Ook de gemeenteraden krijgen meer mogelijkheden om een controlerende rol te spelen, zo stellen de ministeries. De Tweede Kamer zal zich nu over het wetsvoorstel buigen. Wanneer het wordt aangenomen gaat het voorstel nog naar de Eerste Kamer voordat het in werking kan treden.