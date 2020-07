Amnesty verliest rechtszaak over exportlicentie spywareontwikkelaar NSO Group

Amnesty International heeft een rechtszaak over de exportlicentie van spywareontwikkelaar NSO Group verloren, zo heeft de mensenrechtenorganisatie via de eigen website bekendgemaakt. De zaak was aangespannen door Amnesty International Israël. Volgens Amnesty is de spyware van NSO Group ingezet tegen een eigen medewerker, alsmede tal van journalisten en activisten.

De mensenrechtenorganisatie wilde via een Israëlische rechtbank het Israëlische ministerie van Defensie dwingen om de exportlicentie van NSO Group in te trekken. "De beste manier om te voorkomen dat de krachtige spyware van NSO repressieve regimes bereikt is door de exportlicentie van het bedrijf in te trekken", aldus Danna Ingleton van Amnesty Tech begin dit jaar.

Ingleton stelde verder dat NSO blijft verdienen aan de spyware die wereldwijd tegen activisten wordt ingezet en dat de Israëlische overheid erbij staat en ernaar kijkt, zonder iets te doen. Door toe te staan dat NSO spywareproducten aan repressieve regimes mag leveren zou het Israëlische ministerie van Defensie de mensenrechtenverplichtingen niet nakomen, aldus de aanklacht.

Volgens de rechter heeft de mensenrechtenorganisatie niet bewezen dat de producten van NSO zijn gebruikt om diens leden te bespioneren. Ook stelde de rechtbank dat het ministerie voldoende waarborgen heeft toegevoegd om de mensenrechten in het exportlicentieproces te beschermen, meldt persbureau Reuters. Het ministerie hoeft de exportlicentie van NSO dan ook niet in te trekken, zo oordeelde de rechter.

Ingelton spreekt van een schandalige uitspraak die een klap is voor de mensen die risico lopen door de producten van NSO. "Op een moment dat NSO en het Israelische ministerie van Defensie verantwoordelijk moeten worden gehouden voor hun activiteiten, is het stuitend dat de rechtbank dit niet doet", merkt Ingleton op.