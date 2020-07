Belgische privacytoezichthouder legt Google boete van 600.000 euro op

De Belgische privacytoezichthouder GBA heeft Google een boete van 600.000 euro opgelegd voor het overtreden van het recht op vergetelheid. De uitspraak volgt nadat Google het verzoek van een Belgische burger had afgewezen om verouderde artikelen die zijn reputatie schaden uit de zoekresultaten te verwijderen.

Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) speelt de burger een rol in het openbare leven in België. Hij had Google gevraagd om de aan zijn naam gekoppelde zoekresultaten uit de Google-zoekmachine te verwijderen. De pagina's die de man uit zoekresultaten wilde hebben gaan over mogelijke banden met een politieke partij die hij ontkent en een pesterijklacht die jaren geleden ongegrond werd verklaard. Google besloot geen van de pagina's uit de zoekresultaten te halen.

De GBA stelt dat het in het algemeen belang is dat de pagina's over de vermeende politieke banden van de man, gezien zijn rol in het openbare leven, niet worden verwijderd. Op dit punt kreeg Google dan ook gelijk van de privacytoezichthouder. Wat betreft de pagina over de pesterijklacht had het techbedrijf die wel moeten verwijderen en is het ernstig tekort schoten door dit niet te doen.

Volgens de Geschillenkamer was Google bijzonder nalatig, aangezien het bedrijf over bewijzen beschikte dat de feiten irrelevant en verouderd waren. "Bij het recht om vergeten te worden moet een juist evenwicht gevonden worden tussen enerzijds het recht van het publiek op toegang tot informatie en anderzijds de rechten en belangen van de betrokkene", zegt Hielke Hijmans, voorzitter van de Geschillenkamer.

Hijmans merkt op dat sommige van de door de klager aangehaalde artikelen als noodzakelijk kunnen worden beschouwd voor het recht op informatie, terwijl andere, die betrekking hebben op onbewezen pesterijen die ongeveer tien jaar oud zijn, in de vergetelheid moeten kunnen raken. "Door deze links - die de reputatie van de klager aanzienlijk kunnen beschadigen - toegankelijk te houden voor de internetgebruiker via hun veelgebruikte zoekmachine, heeft Google duidelijk blijk gegeven van nalatigheid", stelt Hijmans.

Google noemde de klacht ongegrond omdat deze tegen Google Belgium is ingediend, terwijl Google LLC in Californië voor de verwerking verantwoordelijk is. De Geschillenkamer van de GBA ging hierin niet mee. Volgens haar zijn de activiteiten van Google Belgium en Google LLC onlosmakelijk met elkaar verbonden en kan de Belgische dochteronderneming zodoende aansprakelijk worden gesteld.

Naast het opleggen van de boete van 600.000 euro moet Google de pagina's uit de zoekresultaten halen. Verder wil de GBA dat Google de aanvraagformulieren voor verwijdering aanpast zodat het duidelijk is welke entiteit of entiteiten verantwoordelijk zijn voor deze gegevensverwerking. De 600.000 euro is de hoogste boete die de GBA ooit heeft opgelegd. Tot op heden was de hoogste boete die de Geschillenkamer oplegde 50.000 euro.