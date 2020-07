Microsoft Office 365 krijgt ondersteuning voor plusteken in e-mailadressen

Microsoft Office 365 gaat later dit jaar plustekens in e-mailadressen ondersteunen wat gebruikers onder andere moet helpen bij het maken van wegwerp e-mailadressen en meer inzicht moet geven in hoe er met hun e-mailadres wordt omgegaan. Via het plusteken kunnen gebruikers aanvullende informatie aan hun e-mailadres toevoegen. Iets wat ook wel "subaddressing" en "plus addressing" wordt genoemd.

Het e-mailadres gebruikersnaam@example.com is zo uit te breiden met bijvoorbeeld gebruikersnaam+site@example.com. Wanneer een gebruiker zich bijvoorbeeld bij Netflix registreert kan hij in plaats van zijn e-mailadres op te geven een plus-variant gebruiken, zoals gebruikersnaam+netflix@example.com. Zo is het mogelijk om voor elke registratie of nieuwsbrief een apart e-mailadres op te geven.

Dit helpt niet alleen bij het filteren van inkomende berichten, de tekst die voor het plusteken wordt neergezet kan ook laten zien wanneer websites en bedrijven e-mailadressen van gebruikers aan andere partijen doorspelen of er sprake is van een datalek. Daarnaast kunnen gebruikers het plusteken voor een tijdelijk e-mailadres gebruiken in plaats van hun normale e-mailadres met een partij te delen.

De feature wordt al lange tijd door Gmail ondersteund. Gebruikers van Outlook.com kunnen sinds 2013 van het plusteken gebruikmaken. In het derde kwartaal van dit jaar zal ook Office 365 "plus addressing" gaan ondersteunen, zo laat Microsoft weten.