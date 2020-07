Anti Abuse Netwerk publiceert manifest voor een veiliger internet

Het Anti Abuse Netwerk, een samenwerkingsverband waarin zowel overheid, bedrijfsleven als andere organisaties zijn vertegenwoordigd, is officieel van start gegaan en heeft een manifest voor een veiliger internet gepubliceerd. Het netwerk heeft als doel om abuse informatie onder de aandacht te brengen van partijen die er iets aan kunnen doen. Door abuse beter te bestrijden moet de digitale weerbaarheid van de samenleving worden verbeterd, aldus de deelnemers aan het netwerk.

Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over misbruik van online faciliteiten, online criminaliteit of kwetsbaarheden. "Deze informatie komt nu vaak niet terecht bij de partijen die deze onveiligheid het snelst en meest effectief kunnen bestrijden. Als we informatiedeling slimmer organiseren dan kunnen we onze gehele samenleving nog beter weerbaar maken tegen criminele hackers en statelijke actoren. Om dat te bereiken moet de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid, de non-profitsector en de wetenschap worden verbeterd", zo laat het manifest weten.

Door middel van drie werkgroepen wil het Anti Abuse Netwerk de informatievoorziening gaan verbeteren. Eén werkgroep legt schematisch vast welke informatie in welke volgorde bij welke partijen moet belanden. Een andere groep maakt duidelijk welke entiteiten moeten worden betrokken en welke knelpunten moeten worden opgelost om een veiliger internet te realiseren. De laatste werkgroep zal zich bezighouden met communicatie over het Anti Abuse Netwerk.

"Onze missie is om blijvend samen te werken om informatie waarmee abuse kan worden bestreden en kwetsbaarheden kunnen worden weggenomen, zodanig te delen dat het grootste mogelijke effect wordt bereikt", zo laat het netwerk verder weten. Partijen die aan het Anti Abuse Netwerk wil deelnemen kunnen zich aanmelden. Op dit moment zijn onder andere het ministerie van Economische Zaken, de politie, RIPE NCC, de TU Delft, Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL), SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland), het Digital Trust Center en de AMS-IX lid van het netwerk.