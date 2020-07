Open source chatapplicatie Riot omgedoopt tot Element

De open source chatapplicatie Riot waarmee gebruikers end-to-end versleuteld kunnen communiceren is omgedoopt tot Element. Element is een op het Matrix-protocol gebaseerde chatapp die zo'n vier jaar geleden werd gelanceerd. Onder andere Mozilla en de Duitse en Franse overheid maken er direct gebruik van of hebben hun eigen chatapp op de Riot-code gebaseerd.

De afgelopen jaren zijn de ontwikkelaars naar eigen zeggen tegen verschillende problemen met de naam Riot en Riot.im aangelopen. Zo staat spelontwikkelaar Riot Games niet toe dat de chatapplicatie de naam Riot of Riot.im als handelsmerk vastlegt. Iets wat gevolgen heeft om frauduleuze versies van de chatapp aan te pakken.

Een ander probleem dat speelt is de naam zelf. Veel mensen hebben bij het horen van de naam Riot associaties met geweld, zo stellen de ontwikkelaars. Als laatste blijkt dat veel gebruikers alle namen rondom Riot verwarrend vinden. Zo is Riot gemaakt door het bedrijf New Vector en worden Riot-servers aangeboden door Modular, wat ook onderdeel van New Vector is.

De naam Element moet eenvoud en duidelijkheid uitstralen, zo laten de ontwikkelaars weten. Tevens moet de naam klaar zijn voor peer-to-peer Matrix. Deze aanpassing van het protocol maakt het mogelijk voor gebruikers om direct met elkaar te communiceren, zonder externe server. De Element-ontwikkelaars zien een toekomst waar Element letterlijk een element van Matrix zal zijn, waarbij een eigen thuisserver binnen de app wordt gedraaid. Zo kunnen gebruikers ook zonder een server en zelfs internet met elkaar communiceren.

Verder kondigen de ontwikkelaars allerlei verbeteringen aan voor de Android-, iOS en web-apps van Element. Zo is RiotX, een compleet herschreven versie van Riot voor Android uit de betafase. Deze versie zal Riot voor Android vervangen en biedt opties als voip-gesprekken en ondersteuning van Widgets. Gebruikers van Riot voor Android zullen automatisch naar deze versie upgraden. Binnenkort zal er meer informatie over de nieuwe features verschijnen.

Europa

In een andere aankondiging laten de Element-ontwikkelaars weten dat de chat-app met name bij Europese overheden en publieke organisaties populair is. Iets wat mede zou komen doordat Element een Europees bedrijf is en zich richt op privacy en "data ownership". Zo maken de Franse overheid, verschillende Duitse deelstaten en het Duitse leger gebruik van de chatapp. Tevens zijn verschillende Europese overheden, die niet bij naam genoemd worden, bezig met het testen van Element, aldus de ontwikkelaars.