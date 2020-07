D66 wil opheldering over gegevensuitwisseling tussen politie en COA

D66 wil opheldering van minister Dekker voor Rechtsbescherming over de gegevens die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) met de politie uitwisselt. Het COA en de politie hebben afgelopen mei een overeenkomst gesloten over het delen van persoonsgegevens.

Het Centraal Orgaan deelt de data met het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt (NVIK). Dat houdt zich bezig met het analyseren van criminele trends onder asielzoekers, zoals mensenhandel, fraude over een verblijfsvergunning of terrorisme. Politie wil de persoonsgegevens, zoals religie, etniciteit, naam, geslacht en geboortedatum, gebruiken bij opsporing en handhaving. Sinds de overeenkomst werd gesloten heeft het COA gegevens van 27.000 asielzoekers met de politie gedeeld.

D66-Kamerleden Verhoeven en Van Beukering-Huijbregts willen over deze gegevensuitwisseling opheldering van Dekker. "Waarom heeft de politie vooraf persoonsgegevens van groepen mensen nodig om te handhaven op incidenten?", vragen de Kamerleden. Die willen ook weten of er voor deze overeenkomst een Data Protection Impact Assessment (DPIA) is uitgevoerd en of die met de Tweede Kamer kan worden gedeeld. Met een DPIA worden vooraf de privacyrisico's die bij het verwerken van gegevens komen kijken in kaart gebracht. Vervolgens kunnen er maatregelen worden getroffen om de risico's te verkleinen.

"Bent u het eens dat met de overeenkomst zeer gevoelige data wordt verzameld door de politie over mensen die nergens van verdacht worden? Bent u het eens dat dit een mate van surveillance cree?ert over onschuldige mensen die onwenselijk is in Nederland?", vragen Verhoeven en Van Beukering-Huijbregts verder. De Kamerleden willen ook weten wanneer de overeenkomst wordt teruggedraaid en de uitgewisselde data gedeletet.

AVG

Naast vragen over de gegevensuitwisseling tussen het COA en de politie vragen de D66-Kamerleden Dekker ook naar het naleven van de AVG door de overheid: "Wat is uw mening over het feit dat het afgelopen jaar is gebleken dat de overheid op grote schaal - neem bijvoorbeeld Syri, de algoritmes die gebruikt worden door de reclassering, het Fraude Signaleringsysteem (FSV) van de belastingdienst, het feit dat een kwart van de gemeenten niet voldoet aan de AVG, DUO dat volgsoftware in e-mails gebruikte en gegevensuitwisseling tussen politie en COA - niet voldoet aan de AVG of het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM)? Hoe ziet u uw rol ervoor te zorgen dat overheden en overheidsdiensten voldoen aan de AVG?"

Verder moet Dekker duidelijk maken wanneer alle gemeenten volgens de AVG werken. Uit onderzoek van Argos blijkt dat een kwart van de gemeenten niet zou voldoen aan de AVG. Als laatste willen de D66-Kamerleden weten welke stappen de minister gaat ondernemen om ervoor te zorgen dat de Autoriteit Persoonsgegevens voldoende middelen heeft om haar wettelijke taak goed uit te kunnen voeren. Dekker heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.