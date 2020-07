Cisco-routers door beveiligingslekken op afstand over te nemen

Kwetsbaarheden in de management interface. Ik begrijp niet goed waarom daar dan een 9.8 aan komt te hangen,

betekent dat niet dat die waarderingsschaal een beetje aan het ontsporen is?

(krijgen we straks een 9.9, 9.9+, 9.9++ etc?)



Het lijkt me dat een kwetsbaarheid in de management interface niet te exploiteren is vanaf internet en dat mag toch

ook wel terug komen in de waardering. Bijvoorbeeld dat alleen kwetsbaarheden die vanaf internet aan te vallen

zijn een waardering 8 of hoger kunnen krijgen.