Mediahuis Nederland wil één account voor alle kranten en nieuwssites

Mediahuis Nederland wil dat Nederlandse internetgebruikers met één account bij alle kranten en nieuwssites kunnen inloggen. Dit zou uitgevers meer inzicht in hun lezers en een sterkere positie op de online advertentiemarkt tegenover Facebook, Google en andere techbedrijven moeten geven. In verschillende Europese landen bestaat een dergelijke login al, meldt NRC.

Het universele account bestaat uit persoonlijke informatie zoals naam, geslacht en leeftijd. Uitgevers kunnen voor zichzelf het bezoekersgedrag hieraan toevoegen en zelf de reclame blijven verkopen, stelt Slaven Mandic, directielid van Mediahuis Nederland, dat de Telegraaf uitgeeft. Mandic liet begin dit jaar tegenover Villamedia nog weten dat de content van kranten en nieuwssites alleen toegankelijk moet worden voor ingelogde gebruikers. "Maar als we überhaupt nog gratis nieuws willen behouden, dan is dit de enige mogelijkheid. Wanneer we onze content niet vergrendelen, is er geen manier om er geld mee te verdienen en zal ook gratis content verdwijnen."

Het Mediahuis-directielid schetst een toekomst waarbij bezoekers van kranten- en nieuwssites standaard met een zwart scherm worden begroet. "Geen toegang tot het nieuws totdat je je registreert of inlogt. Wanneer diezelfde gebruiker andere nieuwswebsites in het land zou bezoeken, zijn die sites ook zwart. Als je toegang wilt tot de content, registreer dan met je naam, geslacht, leeftijdsgroep en een e-mailadres of telefoonnummer", merkt hij op. Zodra de gebruiker is ingelogd zou hij ook toegang tot andere websites krijgen die van het onderliggende registratiesysteem gebruikmaken.

Volgens Mandic is de privacy van gebruikers beter in handen bij Nederlandse bedrijven. "Persoonsgegevens worden nu op grote schaal ongezien verhandeld door internationale partijen, straks niet meer", zegt hij tegenover het NRC. Niet alle uitgeverijen zijn even positief over het voorstel. "Als NRC voeren we de strategie om geen persoonsgegevens van bezoekers meer te verzamelen om met derden te delen. Daar zijn we gelukkig mee", stelt Dominic Stas, directeur van NRC Media. Hij merkt op dat NRC met deze strategie en vanwege de homogene doelgroep succesvol is, maar dat voor de Nederlandse nieuwsmedia als geheel mogelijk gezamenlijke stappen moeten worden gezet.