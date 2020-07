Kabinet wil coronavirus-app CoronaMelder op 1 september invoeren

Het kabinet wil de coronavirus-app CoronaMelder op 1 september landelijk invoeren. Dat heeft minister De Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De corona-app moet het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD aanvullen. De app maakt gebruik van bluetooth en houdt contacten met andere app-gebruikers bij.

"Betrouwbare en precieze meting van de afstand is met bluetooth niet mogelijk maar voor deze toepassing ook niet noodzakelijk", stelt De Jonge. "De indicatie van nabijheid, in combinatie met de tijdsduur van het signaal (15 minuten), blijkt op basis van de testmetingen in Vught voldoende om een betrouwbare uitspraak te doen of de gebruiker een hoog risico op besmetting heeft gelopen." De minister voegt toe dat het kabinet in gesprek is met landen die met dezelfde techniek werken en Apple en Google over wat de beste instellingen zijn.

Android

De app verzamelt geen locatiegegevens, zo laat De Jonge weten. Bij Androidtoestellen zal de app wel vragen om locatiegegevens te gebruiken. Op Android schaart Google het gebruik van Bluetooth onder locatieservices omdat met sommige Bluetooth-toepassingen de locatie kan worden bepaald. "Voor gebruikers is dit verwarrend, omdat CoronaMelder vervolgens geen toegang krijgt (en ook niet zal krijgen) tot locatiegegevens", aldus De Jonge.

De Begeleidingscommissie die bij de ontwikkeling van de app is betrokken heeft het kabinet geadviseerd om zo snel mogelijk contact op te nemen met Google om de verplichte inschakeling van de locatie-permissie te beëindigen. "Aangezien Nederland niet met stelligheid kan beloven dat Google nu of in de toekomst géén gebruik zal maken van locatiegegevens is het van belang om de onderhandelingen energiek voort te zetten en op korte termijn tot een goed einde te brengen, zodat de nu afgedwongen locatie permissie niet meer nodig is", aldus de commissie (pdf).

Indien Google besluit de melding niet aan te passen zal de minister documentatie laten opstellen om gebruikers te informeren over hoe zij ervoor kunnen zorgen dat locatie-instellingen al dan niet aan staan en ook dat CoronaMelder geen toegang tot locatiegegevens heeft.

Wetsvoorstel

De minister laat tevens weten dat er een wetsvoorstel in ontwikkeling is dat moet voorkomen dat mensen gedwongen worden om van CoronaMelder gebruik te maken. "Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan dat een restauranteigenaar het gebruik van CoronaMelder verplicht stelt voor het kunnen plaatsnemen op zijn terras", schrijft De Jonge in zijn brief aan de Tweede Kamer. Verder zal in het wetsvoorstel de gegevensverwerking door de app worden beschreven.

Appstores

Voordat de app overal is te gebruiken worden de komende tijd nog de laatste praktijk- en veiligheidstesten uitgevoerd. Op 17 augustus wordt de app nog eerst in de regio's Twente en Rotterdam-Rijnmond in de praktijk getest. Op 1 september is het de bedoeling dat de app in alle 25 GGD-regio's is te gebruiken. Vanaf 17 augustus komt de CoronaMelder beschikbaar in de appstores. Iedereen kan zo de app al downloaden.

De app zal na de installatie technische functioneren en wisselt bijvoorbeeld wel de anonieme codes uit. Het melden van positieve testuitslagen in de app wordt tijdens de testperiode echter alléén in de testregio’s Twente en Rotterdam-Rijnmond ondersteund. Wie niet in een testregio woont kan overigens wel een melding krijgen na een contact met iemand die wel in een testregio woont en positief is getest op het virus.

Daarnaast zal de Autoriteit Persoonsgegevens nog met haar advies komen. De praktijktesten zullen in de regio's alleen starten wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens een positief advies over de app uitbrengt. Het advies wordt eind juli verwacht.