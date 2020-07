Zo'n 130 Twitteraccounts doelwit van aanvallers achter bitcoin-scam

Zo'n 130 Twitteraccounts waren het doelwit van de aanvallers die woensdagavond verschillende accounts van bedrijven en beroemdheden wisten over te nemen en gebruikten voor een bitcoin-scam. Volgens Twitter is een klein deel van deze 130 accounts door de aanvallers gekaapt en gebruikt voor het versturen van tweets. In deze tweets werd gesteld dat wie een bedrag aan een opgegeven bitcoin-adres overmaakte, het dubbele bedrag zou terugkrijgen.

Twitter zegt in een update over het incident dat het samen met de getroffen accounteigenaren werkt. Zo wordt onder andere gekeken of de aanvallers toegang tot niet-openbare data hebben gekregen. Vanwege de aanval heeft Twitter de optie voor gebruikers om hun Twitter-data te downloaden voor alle gebruikers voorlopig uitgeschakeld.

Verder laat de microbloggingdienst weten dat het maatregelen heeft genomen om de systemen te beveiligen en bezig is met het beoordelen van langetermijnmaatregelen die het mogelijk zal nemen. Twitter zegt op een later moment met meer details te komen. Gisterenavond maakte het bedrijf al bekend dat er geen bewijs is dat de aanvallers toegang tot wachtwoorden van getroffen accounts hebben gekregen.