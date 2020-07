Twitter onder vuur over het niet end-to-end versleutelen van privéberichten

Twitter is in de Verenigde Staten onder vuur komen te liggen over het niet end-to-end versleutelen van privéberichten. Zowel de Amerikaanse senator Ron Wyden als Eva Galperin van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF hebben kritiek op de microbloggingdienst geuit, waarvan gebruikers woendagavond doelwit van een aanval werden.

Aanvallers wisten toegang tot Twitteraccounts van verschillende prominenten en bedrijven te krijgen en verstuurden vervolgens uit hun naam allerlei tweets. Het onderzoek naar de aanval loopt nog en Twitter kijkt onder andere of de aanvallers toegang tot niet-openbare data hebben gekregen.

De Amerikaanse senator Ron Wyden laat via Twitter weten dat hij Twitter-ceo Jack Dorsey in september 2018 ontmoette en toen te horen kreeg dat het bedrijf werkte aan het end-to-end versleutelen van privéberichten. "Het is bijna twee jaar sinds onze ontmoeting en privéberichten van Twitter zijn nog steeds niet versleuteld, waardoor ze kwetsbaar zijn voor medewerkers die hun interne toegang tot de bedrijfssystemen misbruiken, en hackers die ongeautoriseerde toegang krijgen."

Wyden voegt toe dat het nog onbekend is of de aanvallers toegang tot privéberichten hebben gekregen, maar dat deze kwetsbaarheid al veel te lang bestaat en niet aanwezig is in concurrerende platformen. "Als de hackers toegang tot de privéberichten van gebruikers hebben gekregen kan dit datalek nog jaren een ongekende impact hebben", aldus de senator.

Wyden krijgt bijval van Eva Galperin, directeur cybersecurity bij de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. "Twitter zou zich geen zorgen hoeven te maken of de aanvallers privéberichten hebben gelezen, gestolen of aangepast als ze end-to-end encryptie voor privéberichten hadden geïmplementeerd, zoals de EFF al jaren vraagt."

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging Fight for the Future is inmiddels een online petitie gestart waarin Twitter wordt opgeroepen om end-to-end encryptie voor privéberichten uit te rollen.