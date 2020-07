Politie pakt 21-jarige Bosschenaar op voor identiteits- en Tikkiefraude

De politie heeft een 21-jarige man uit 's-Hertogenbosch opgepakt op verdenking van identiteits- en Tikkiefraude. Volgens de politie maakte de man misbruik van gegevens van slachtoffers en plaatste hij bestellingen bij webwinkels. Ook deed hij aanvragen voor leningen en telefoonabonnementen.

Tevens wordt de man verdacht van Tikkiefraude. Hierbij worden mensen, bijvoorbeeld via Marktplaats, gevraagd om 1 cent over te maken. Dit zou volgens de oplichter nodig zijn om de verkopende partij te controleren. Het verstuurde Tikkie-betaalverzoek wijst echter naar een phishingsite. Tegen de verdachte was door meerdere slachtoffers aangifte gedaan van zowel identiteits- als internetfraude. Tijdens het onderzoek dat de politie uitvoerde bleek dat de verdachte automatisch uit naam van slachtoffers op verkoopadvertenties reageerde.

"Door het bouwen van een "bot" werden er honderden automatisch gegenereerde berichten naar verkopers gestuurd met de vraag of het product nog te koop was en ze terug wilden bellen of mailen. Hierdoor werd één van zijn slachtoffers binnen 48 uur door 1200 personen benaderd. Een ander slachtoffer ontving in korte tijd zo’n 2000 berichten, telefoontjes en voicemailberichten", aldus de politie. Een woordvoerder van de politie laat aan Security.NL weten dat er nog niet gezegd kan worden waarom de verdachte dit deed, aangezien dit onderdeel van het onderzoek is.

Vorig jaar werd nog een 25-jarige man uit Den Bosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, voor onder andere phishing. Deze verdachte zocht op Marktplaats naar slachtoffers. Hij benaderde volledig geautomatiseerd soms wel 15.000 tot 20.000 adverteerders per nacht. Diegenen die reageerden werden doorgestuurd naar een door de verdachte gebouwde phishingsite die leek op de website van ABN Amro.