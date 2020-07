EDPS vertrouwt erop dat VS zich aan Europese privacyeisen gaat houden

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) vertrouwt erop dat de VS al het mogelijke zal doen voor het opzetten van een juridisch raamwerk om de persoonsgegevens van Europese burgers die in de Verenigde Staten worden opgeslagen echt naar Europese maatstaven te beschermen.

Dat heeft de privacytoezichthouder in een reactie op het vonnis van het Europees Hof van Justitie laten weten. Het hof oordeelde gisteren dat het Privacyschild-verdrag tussen de EU en de VS ongeldig is. Het verdrag moest de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de Europese Unie en Verenigde Staten regelen. Het hof oordeelde dat gegevens van Europese burgers in de VS onvoldoende zijn beschermd en kunnen worden ingezien door inlichtingendiensten.

De EDPS is blij met de uitspraak en stelt dat het voor de tweede keer in bijna vijf jaar tijd is dat een beslissing van de Europese Commissie ongeldig wordt verklaard. Eind 2015 moest het Safe Harbor-verdrag met de VS eraan geloven. Toch is de Europese privacytoezichthouder positief gestemd: "De EDPS vertrouwt erop dat de Verenigde Staten alle mogelijke maatregelen zullen treffen om tot een juridisch databeschermings- en privacyraamwerk te komen dat echt aan de vereiste waarborgen voldoet zoals opnieuw bevestigd door het hof."