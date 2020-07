Twitter: aanvallers hebben van acht accounts data gedownload

De aanvallers die woensdagavond op de systemen van Twitter wisten in te breken om vervolgens via accounts van bedrijven en prominenten malafide tweets te versturen hebben van acht accounts de accountdata gedownload, zo heeft Twitter vanochtend in een update over het incident bekendgemaakt.

Om welke acht accounts het gaat laat de microbloggingdienst niet weten. Twitter stelt dat het op dit moment ervan uitgaat dat de aanvallers een "klein aantal" medewerkers wisten te manipuleren. De aanvallers konden met de inloggegevens van deze medewerkers op de interne systemen van Twitter inloggen, waarbij ze ook langs de tweefactorbeveiliging wisten te komen.

De aanvallers hadden het op 130 Twitteraccounts voorzien, waarvan ze ook persoonlijke informatie zoals e-mailadressen en telefoonnummers konden bekijken. Bij 45 accounts lukte het de aanvallers om een wachtwoordreset uit te voeren, op het account in te loggen en tweets te versturen. Tevens probeerden de aanvallers om sommige Twitternamen te verkopen.

Bij acht van de accounts hebben de aanvallers ook data gedownload. Twitter biedt gebruikers een "Your Twitter Data" tool die accounteigenaren een overzicht geeft van hun Twitteraccountgegevens en activiteit op de dienst, waaronder ook privéberichten. Twitter stelt dat geen van de acht getroffen accounts geverifieerde accounts waren. De eigenaren van deze accounts worden door Twitter ingelicht. Eerder kreeg Twitter al de nodige kritiek te verduren omdat privéberichten niet end-to-end versleuteld zijn.