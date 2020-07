BerichtenBox-app MijnOverheid werkt voortaan samen met DigiD-app

Er is een nieuwe versie verschenen van de Berichtenbox-app van MijnOverheid, die nu samenwerkt met de DigiD-app. Het is daarmee de eerste app van de Rijksoverheid die gebruikmaakt van deze app2app-techniek. Dat meldt Logius, de automatiseringsdienst van de Rijksoverheid en de partij achter DigiD.

Via de BerichtenBox van MijnOverheid kunnen burgers post van de overheid ontvangen. Inmiddels hebben 8,3 miljoen Nederlanders een MijnOverheid-account. Via de Berichtenbox-app kunnen gebruikers post direct op hun smartphone of tablet lezen. Om van de app gebruik te maken moesten gebruikers voorheen eerst de Berichtenbox-app eenmalig met DigiD aan hun MijnOverheid-account koppelen. Vervolgens moest er een pincode voor de app worden ingesteld. Met deze pincode kon erop de app worden ingelogd en kregen gebruikers toegang tot de inbox van MijnOverheid.

Dit proces is in de nieuwe versie veranderd. Wanneer gebruikers de Berichtenbox-app nu openen wordt de DigiD-app automatisch gestart. Na het invoeren van de pincode van de DigiD-app krijgt de gebruiker toegang tot de Berichtenbox-app. Voorwaarde is wel dat de DigiD-app op hetzelfde toestel is geïnstalleerd. De pincode die voorheen voor de Berichtenbox-app werd gebruikt komt hiermee te vervallen.

Logius laat weten dat de Berichtenbox-app de eerste app van de Rijksoverheid is die gebruikmaakt van deze app2app-techniek. In de toekomst zullen meer apps op deze manier gaan werken. Afgelopen maand werd bekend dat een groot deel van de berichten in MijnOverheid na zes weken nog altijd niet door de ontvanger is gelezen. Volgens Logius is 46 procent van de verstuurde berichten na drie weken nog altijd niet geopend. Na zes weken is dat iets gedaald naar iets meer dan 40 procent.