Belgische toezichthouder: contactonderzoek is inbreuk op de privacy

Bron- en contactonderzoek waarbij wordt onderzocht wie met een besmet persoon in contact is gekomen is een inbreuk op de privacy en moet daarom aan een duidelijk wettelijk kader voldoen, zo stelt de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wouter Arrazola de Oñate, medisch directeur van de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, liet eerder nog in het Belgische televisieprogramma Terzake weten dat er een infectieziektewetgeving is die in principe toelaat alles te vragen om de volksgezondheid te waarborgen.

"Rond andere ziektes doen wij dat al 40 jaar. GDPR is iets nieuws en ik denk dat men daar iets te obsessief streng mee bezig is. Het gaat hier om een ernstig gezondheidsprobleem. Er is ook een infectieziektewetgeving die in principe toelaat alles te vragen wat je nodig hebt om de volksgezondheid te vrijwaren", aldus Arrazola de Oñate.

Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit is er bij contactonderzoek sprake van een inbreuk op de privacy. "In die zin dat er vragen worden gesteld die anders niet zouden worden gesteld. Dus ja, er moet een duidelijk en ordentelijk wettelijk kader zijn. We zijn op dit moment de wetgeving die daarvoor wordt voorgesteld aan het bekijken. Binnenkort zullen we daarover een advies geven", zegt voorzitter David Stevens tegenover VRT NWS.

Een Koninklijk Besluit van eind juni maakt het mogelijk voor Belgische contactonderzoekers om bepaalde dingen te vragen, zoals naam, de Belgische tegenhanger van het BSN, contactgegevens en waar men is geweest. De Gegevensbeschermingsautoriteit vindt het geen probleem wanneer contactbezoekers naar bezochte locaties vragen. "Het komt erop aan een evenwicht te vinden tussen de bescherming van privacy en volksgezondheid", zo stelt de privacytoezichthouder.