Rechtspraak wil na coronacrisis zittingen via Skype kunnen blijven doen

De Rechtspraak wil ook na de coronacrisis zittingen via Skype kunnen blijven doen. Dat laten Robine de Lange, president van de rechtbank Rotterdam, en Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, tegenover Trouw weten. Vanwege de corona-uitbraak werd er een tijdelijke wet ingevoerd die zittingen op afstand mogelijk maakt.

Dat gebeurt telefonisch en via videoverbinding. Voor de online zittingen gebruikt de Rechtspraak de Skype Web App van Skype voor Bedrijven. Advocaten, burgers en organisaties kunnen hier zonder het aanmaken van een account gebruik van maken, zo liet de Rechtspraak begin april weten. Door de inzet van hulpmiddelen als telehoren en Skype kon de rechter de afgelopen weken in duizenden zaken per week uitspraak doen. "Zo’n tachtig procent van het normale aantal", aldus de Rechtspraak.

Wanneer iemands zaak wordt behandeld zal hij of zij door de administratie van de rechtbank of het gerechtshof worden benaderd en daarna een e-mail met instructies ontvangen om aan de online zitting deel te nemen. Mensen zonder computer of smartphone kunnen telefonisch aan de zitting of het overleg deelnemen.

De Lange en Naves willen ook na de coronacrisis de mogelijkheid voor online zittingen behouden. "Het komt wel eens voor dat een van de partijen niet aanwezig kan zijn, omdat reizen naar de rechtbank lastig is, of omdat het moeilijk is om vrij te nemen van werk. Iemand aanbieden in te bellen via Skype kan dan een oplossing zijn", zegt De Lange. Om dit mogelijk te maken zou de wet moeten worden gewijzigd.

De Nederlandse orde van advocaten ziet zittingen op afstand ook wel zitten, zolang betrokkenen bij een zaak dit zelf willen en op geen enkele manier zich gedwongen voelen. "Telehoren kan de toegang tot de rechter zeker verbeteren, maar voor een aanzienlijk aantal rechtzoekenden geldt dat het de afstand tot de rechter vergroot. Dat geldt zeker indien het horen op afstand effectief betekent dat iemand alleen deels gezien en beperkt gehoord wordt", zegt Petra van Kampen, lid van de algemene raad van de orde.