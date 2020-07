Landen vragen Google om locatie-instelling voor corona-apps aan te passen

Verschillende landen, waaronder ook Nederland, hebben Google gevraagd om de verplichte locatie-instelling voor corona-apps aan te passen, maar vooralsnog zonder succes. De corona-apps van de betreffende landen maken gebruik van een door Apple en Google ontwikkeld contactonderzoekplatform. Wanneer een Android-app toegang tot de bluetooth-functie van een apparaat wil hebben moet in de algemene instellingen de locatie-instelling zijn ingeschakeld.

"Het is niet mogelijk de corona-app in een Android-toestel aan te zetten zónder activering van de locatie-instelling", zo liet de Begeleidingscommissie weten die de Nederlandse overheid ondersteunt bij de ontwikkeling van de corona-app. De begeleidingscommissie adviseerde minister De Jonge om zo snel mogelijk contact op te nemen met Google om de verplichte inschakeling van de locatie-permissie te stoppen.

"Aangezien Nederland niet met stelligheid kan beloven dat Google nu of in de toekomst géén gebruik zal maken van locatiegegevens is het van belang om de onderhandelingen energiek voort te zetten en op korte termijn tot een goed einde te brengen, zodat de nu afgedwongen locatiepermissie niet meer nodig is", aldus het advies (pdf).

Nederland is niet het enige land waar kritiek is op de verplichte locatie-instelling. Zo hebben Zwitserland en Letland aan Google gevraagd om de instelling aan te laten passen en heeft ook Denemarken hiernaar gekeken, meldt The New York Times. De verplichting kan namelijk het vertrouwen in de corona-app ondermijnen. Wanneer gebruikers de locatiepermissie aanzetten wordt ook locatiebepaling via gps, wifi, gsm-masten en mogelijk andere sensoren ingeschakeld.

"Dit alles is niet noodzakelijk voor de corona-app en wordt door veel mensen ervaren als een aantasting van hun privacy", zo waarschuwt de Begeleidingscommissie. Wanneer de locatie-instelling aanstaat kan Google de locatie van de gebruiker bepalen, aldus The New York Times, dat daarvoor wijst naar een brief van twee Amerikaanse senatoren aan de FTC over de manier waarop Google met locatie-instellingen en de locatiegeschiedenis omgaat (pdf).

Eerder liet De Jonge al weten dat ook andere landen met het verplicht inschakelen van de locatie-instellingen zitten. "Wij trekken reeds samen op in gesprekken met Google hierover en zullen ook leren van hoe andere overheden momenteel met het uitleggen en documenteren van de genoemde kwestie omgaan", aldus de minister. Wanneer Google de melding niet aanpast zal De Jonge documentatie laten opstellen waarin gebruikers wordt uitgelegd hoe zij ervoor kunnen zorgen dat locatie-instellingen al dan niet aan staan en ook dat CoronaMelder geen toegang tot locatiegegevens heeft. Iets wat voor de Duitse corona-app al aanwezig is.

Sommige security- en privacyexperts stellen dat de locatieverplichting de onbalans aantoont tussen overheden en Apple en Google, die de mobiele markt domineren. De landen die van het contactonderzoekplatform van de techbedrijven gebruikmaken laten aan The New York Times weten dat ze weinig kunnen doen aan de wereldwijde standaarden die de techbedrijven voor publieke gezondheidstechnologie bepalen. "We geven teveel controle aan twee grote bedrijven. Ze monopoliseren het", zegt Alexandra Dmitrienk, hoogleraar veilige softwaresystemen aan de Universiteit van Würzburg.