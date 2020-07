VS looft 2 miljoen dollar uit voor informatie over verdachten achter SEC-inbraak

De Amerikaanse overheid heeft in totaal 2 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie die leidt tot de aanhouding en/of veroordeling van twee Oekraïense mannen die worden verdacht van het inbreken op een systeem van de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

Volgens de aanklacht wisten de twee toegang te krijgen tot het Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval (EDGAR) systeem van de SEC en maakten daar duizenden vertrouwelijk bestanden buit, die vervolgens werden doorverkocht. Het ging met name om jaar- en kwartaalrapporten van beursgenoteerde bedrijven die nog niet openbaar waren.

De rapporten bevatten informatie, zoals de omzet van ondernemingen. De twee verdachten zouden hieraan hebben verdiend door zelf met voorkennis te handelen en de informatie aan anderen door te verkopen. De ene Oekraïner zou de rol van manager hebben vervuld, door individuen te rekruteren die bij de SEC wisten in te breken, waaronder de andere aangeklaagde verdachte. Hij bood hen ruimte en tools om te werken. In ruil voor hun diensten kregen de aanvallers een percentage van wat de informatie had opgeleverd of ontvingen ze een vast bedrag.