Belgische horeca gaat verplicht gegevens van gasten registreren

Wie een restaurant of café in België bezoekt moet straks verplicht zijn telefoonnummer of e-mailadres opgeven. Dat heeft premier Sophie Wilmès tijdens een persconferentie vanmiddag bekendgemaakt. De maatregel volgt na een toename van het aantal coronabesmettingen in België.

Vanaf 25 juli wordt het ook verplicht om op markten, rommelmarkten, in winkelstraten, in openbare gebouwen en in de horeca een mondmasker te dragen. Daarnaast wordt de registratieplicht voor de horeca ingevoerd. Bij bezoek van restaurant, bar of café moet een e-mailadres of telefoonnummer worden opgegeven. Deze data zal voor een periode van veertien dagen worden bewaard en moet het bron- en contactonderzoek ondersteunen.

Wilmès laat weten dat de gegevens alleen voor de bestrijding van het coronavirus mogen worden gebruikt. Een formulier voor het registreren van de gegevens wordt aanstaande zaterdag door de Belgische overheid beschikbaar gesteld. Denis Ducarme, minister van Middenstand en KMO, liet vanochtend voordat het Belgische Veiligheidsraad bijeen kwam nog weten dat hij een registratieplicht niet zag zitten.

"Voor een dergelijke registratieplicht is voorlopig geen wettelijke basis", aldus Ducarme. "We moeten bouwen op het advies dat we van de Gegevensbeschermingsautoriteit gekregen hebben. Een dergelijke registratieplicht nu invoeren zou een stap op een illegale weg zijn, en dat zou snel verbroken kunnen worden door de Raad van State. Als we in die richting willen gaan, zal dat in overleg met de sector moeten gebeuren en zal er een wettelijke basis moeten zijn die er vandaag nog niet is."