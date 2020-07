Belgische politie ziet sterke stijging van aantal cybercrime-aangiften

Het aantal aangiften van cybercrime in België is vorig jaar sterk gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor, zo laat de Belgische Federale Politie in de vandaag gepubliceerde Criminaliteitsstatistieken 2019 weten. In 2018 werd er ruim 25.000 keer aangifte van 'informaticacriminaliteit' gedaan. Vorig jaar was dat gestegen naar bijna 33.000, een toename van zo'n 29 procent.

De Belgische politie noemt met name het toegenomen aantal aangiften van phishing bijzonder opvallend. Vorig jaar maakten bijna 2400 phishingslachtoffers hiervan melding bij de Federale Politie. Een stijging van tachtig procent ten opzichte van 2018. Naast cybercrime, zoals phishing en ransomware, was er ook een toename van "internetfraude". Het gaat dan om zaken als fraude bij online aankopen, vriendschapsfraude en valse loterijen. Het aantal aangiften hiervan steeg in 2019 met 28 procent naar ruim 24.000.

Volgens de Federale Politie zijn er verschillende redenen waarom er een toename van het aantal aangiften is. Aan de ene kant doen mensen meer zaken online, waardoor criminaliteit zich ook naar het internet verschuift. Anderzijds zouden mensen mogelijk eerder bereid zijn om aangifte te doen. Toch erkent de Belgische politie dat heel wat gevallen van cybercriminaliteit onder de radar blijven.

"Hoewel misdrijven zoals woninginbraken de grootste impact hebben op het veiligheidsgevoel van mensen, bevestigen deze statistieken dat criminaliteit steeds vaker en steeds sneller online gebeurt", zegt minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem. "Die vaststellingen bevestigen mijn eerdere analyse: we moeten extra blijven inzetten op 'meer blauw online', inclusief investeringen in bijkomende en gespecialiseerde opleidingen die daarvoor nodig zijn."