ACM verplicht providers bij 112-gesprekken om locatiedata vanuit toestel mee te sturen

Mobiele telecomproviders zijn vanaf 1 juli 2021 verplicht om bij 112-gesprekken ook de locatiegegevens vanuit de mobiele telefoon mee te sturen als het toestel deze functionaliteit ondersteunt. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de Beleidsregel mobiele aankiesbaarheid 112 vastgesteld (pdf).

In de beleidsregel staat welke identiteits- en locatiegegevens telecomaanbieders moeten meesturen, zodat in noodsituaties snel duidelijk wordt wie vanaf welke locatie belt. Daarnaast moeten providers ervoor zorgen dat het alarmnummer 112 bereikbaar is via alle technieken die zij ook voor normale telefoongesprekken gebruiken.

Op dit moment is het gebruikelijk dat providers bij een 112-gesprek de locatie doorgeven van de zendmast waarmee de beller is verbonden. Sinds enige tijd is het ook mogelijk om locatiegegevens te verstrekken die uit de mobiele telefoon van de beller afkomstig zijn. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van Advanced Mobile Location (AML). Bij AML wordt de locatie van de beller bepaald aan de hand van satellietnavigatiesystemen zoals gps en de sterkte van gemeten wifi-signalen. AML zorgt meestal voor een nauwkeurigere locatiebepaling dan bij het gebruik van netwerkgebaseerde informatie.

Nieuwere versies van Android en iOS ondersteunen AML. Deze informatie wordt door middel van een sms verstuurd. Voor zover deze gegevens beschikbaar zijn moeten telecomproviders die volgend jaar bij een 112-gesprek doorsturen naar de 112-centrale. Vanwege het gebruik van sms voor AML-gegevens zijn die niet in alle gevallen door de provider te verwerken. Zo is het voor sim-kaartloze toestellen of toestellen die via een gastnetwerk bellen niet mogelijk om sms-berichten te verzenden, aldus de ACM.

Naast de locatiegegevens van de zendmast en de AML-locatiedata uit het toestel moeten bij de 112-oproep ook de naam en de beschikbare adres-, postcode- en woonplaatsgegevens van de abonnee worden doorgegeven aan de 112-centrale. "De ACM begrijpt dat deze gegevens vooraf door de aanbieders worden aangeleverd aan een database van de Vereniging COIN, waarna de betreffende gegevens op het moment van de oproep door de meldkamer van 112 aan het nummer gekoppeld kunnen worden. De wijze waarop de gegevensverstrekking op dit moment is ingericht, doet echter niet af aan het feit dat het verstrekken van deze gegevens een verantwoordelijkheid van de aanbieders is", zo stelt de toezichthouder.

Oorspronkelijk was de ACM van plan om de beleidsregel op 1 januari 2021 in te voeren. Eén provider liet weten dat het dan onvoldoende tijd zou hebben om de noodzakelijke technische aanpassingen door te voeren. Een andere provider vertelde de ACM dat de haalbaarheid van deze datum afhangt van het moment waarop de definitieve beleidsregel wordt vastgesteld. Daarop heeft de toezichthouder besloten om de inwerkingtreding met zes maanden uit te stellen tot 1 juli 2021.