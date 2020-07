Boekhouder steelt via ongewijzigde inlogcodes 74.000 euro van ex-werkgever

Een man die als boekhouder voor een bedrijf werkte heeft na zijn vertrek door middel van ongewijzigde inlogcodes 74.000 euro van zijn ex-werkgever weten te stelen. Dat blijkt uit een gerechtelijk vonnis van de rechtbank Noord-Nederland.

De man gaat begin 2011 als boekhouder bij het bedrijf aan de slag. Daarnaast doet hij ook de boekhouding voor een tweede bedrijf. Als boekhouder kan hij geld overmaken van de rekeningen van de twee bedrijven. Tijdens zijn dienstverband bij zijn werkgever bleek hij geregeld het rekeningnummer van crediteuren te wijzigen in een door hem gebruikt rekeningnummer.

In totaal maakt de man van december 2011 tot december 2013 op deze manier ruim 228.000 euro over van de rekeningen van zijn eigen werkgever en het andere bedrijf waarvoor hij de boekhouding doet. Op 1 december 2013 wordt zijn dienstverband beëindigd. Ook nadat hij bij zijn werkgever is vertrokken gaat de man door met het uitvoeren van frauduleuze transacties.

Van 2 december 2013 tot en met 2014 weet de man met de inlogcodes van zijn ex-werkgever op de bedrijfs- en administratiesystemen in te loggen en maakt meer dan 74.000 euro over op zijn eigen rekening. "Daarmee heeft verdachte zich naast oplichting tevens schuldig gemaakt aan computervredebreuk", aldus de rechter. Het geld geeft de man onder andere uit aan de aanschaf van goederen en gokken.

De man blijkt in 2002, 2003 en 2009 eerder te zijn veroordeeld voor oplichting, verduistering en witwassen. De rechter stelt dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van achttien maanden in deze zaak passend is, maar besluit vanwege de tijd voordat de zaak voor de rechter kwam die te verlagen naar twaalf maanden.