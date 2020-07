Cyber Security Raad: digitale weerbaarheid Nederland lastig te meten

Het is niet eenvoudig om vast te stellen hoe het met de digitale weerbaarheid van Nederland is gesteld en in welke mate de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) daaraan beeft bijgedragen. Dat stelt de Cyber Security Raad (CSR) in een advies aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De NCSA werd in 2018 opgesteld en bestaat uit zeven ambities die zijn uitgewerkt in doelstellingen en maatregelen en samen door overheid en bedrijfsleven zullen worden uitgevoerd. Jaarlijks wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de agenda. Volgend jaar zal er een brede evaluatie van de NCSA plaatsvinden, met als belangrijkste uitkomst of, en in welke mate de agenda bijdraagt aan de digitale weerbaarheid in en van Nederland.

Volgens de CSR is het niet zo eenvoudig om vast te stellen hoe het met de digitale weerbaarheid is gesteld en of, en in welke mate, de agenda daaraan heeft bijgedragen. Dit heeft verschillende redenen. "In de eerste plaats is de impact van veiligheidsinterventies altijd lastig te meten, omdat veiligheidsinterventies tot doel hebben incidenten te voorkomen. Uitgebleven incidenten zijn lastig te meten", stelt de Raad.

Wanneer incidenten wel zijn te meten, rijst de vraag of deze zijn uitgebleven als gevolg van genomen maatregelen of door anderen zaken, of misschien zelfs wel door toeval. Verder is het lastig om een benchmark of meeteenheid te vinden voor het meten van digitale weerbaarheid. Daarnaast kent de NCSA drie verschillende doelgroepen namelijk burgers, bedrijven en vitale sectoren. Dit zal weer voor vragen zorgen over verschillen en overeenkomsten van metingen en meetinstrumenten.

Een andere uitdaging op het gebied van digitale weerbaarheid is het ontbreken van een "nulmeting" voordat de agenda van start ging. "Dit betekent dat het uitdagend is om de situatie anno 2021 rondom digitale weerbaarheid in Nederland te vergelijken met die van 2018. Zo lang niet bekend is vanuit welke startpositie met maatregelen is aangevangen, is het meten van resultaten geen optie", laat de CSR weten.

De Raad adviseert het ministerie van Justitie en Veiligheid dan ook om geen kwantitatieve meting uit te laten voeren, maar voor een andere aanpak te kiezen. Die aanpak bestaat uit een literatuurstudie, een quickscan van beleidsevaluaties op het terrein van cybersecurity in binnen- en buitenland, en een Nominal Group techniek waarbij experts worden ondervraagd.

De CSR benadrukt dat het hier om een advies gaat. De Cyber Security Raad is een nationaal en onafhankelijk adviesorgaan van het kabinet en bestaat uit vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap (pdf).