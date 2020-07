Garmin bevestigt dat ransomware wereldwijde storing veroorzaakte

De wereldwijde storing bij Garmin is veroorzaakt door ransomware, zo heeft het bedrijf vanavond in een verklaring laten weten. Volgens Sky News heeft Garmin de decryptiesleutel ontvangen voor het ontsleutelen van de data.

Op 23 juli werden systemen van Garmin getroffen door ransomware. De aanval had impact op de website, klantensupport, klantenapplicaties en bedrijfscommunicatie. Zo kon er onder andere geen gebruik worden gemaakt van Garmin Connect en Garmin Pilot. Diensten waaronder piloten gebruik van maken. Garmin stelt dat er geen aanwijzingen zijn dat de aanvallers klantengegevens hebben buitgemaakt, zoals bij veel recente ransomware-aanvallen het geval is.

Het bedrijf werkt inmiddels aan het herstel van de getroffen systemen en verwacht die de komende dagen weer allemaal online te hebben. Op deze statuspagina is een overzicht van de verschillende diensten te zien. Of er losgeld is betaald laat Garmin niet weten. Ook zijn er geen details gegeven hoe de infectie zich kon voordoen en om welke ransomware ging.

Het bedrijf verwacht niet dat de veroorzaakte storing grote gevolgen voor de bedrijfsvoering of financiële resultaten zal hebben. Er gingen onbevestigde geruchten dat de aanvallers 10 miljoen dollar losgeld eisten voor het ontsleutelen van systemen. Garmin had vorig jaar een omzet van 3,76 miljard dollar. Sky News laat op basis van bronnen weten dat het bedrijf de decryptiesleutel voor het ontsleutelen heeft bemachtigd. Een losgeldbedrag is daarbij niet genoemd. Garmin zou de aanvallers niet direct hebben betaald.

De eerste paar dagen na de aanval bleef Garmin stil over de oorzaak van de storing. Er verschenen echter steeds meer berichten en aanwijzingen dat het om een aanval met ransomware ging. Iets wat het bedrijf nu heeft bevestigd. Volgens informatie van onder andere VirusTotal gaat het om een variant van de WastedLocker-ransomware.