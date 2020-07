Google verhelpt meerdere kwetsbaarheden in Chrome

Google heeft een nieuwe versie van Chrome uitgebracht waarin meerdere kwetsbaarheden zijn verholpen. Via de beveiligingslekken had een aanvaller code binnen de context van de browser kunnen uitvoeren als er een gecompromitteerde of kwaadaardige website werd bezocht. Het is dan mogelijk om bijvoorbeeld data van andere websites te lezen of aan te passen. Ook kwetsbaarheden om uit de Chrome-sandbox te ontsnappen vallen hieronder.

De kwetsbaarheden waren onder andere aanwezig in CSS, WebUSB, het Stream Control Transmission Protocol (SCTP), de Skia graphics engine, WebView en de V8 JavaScript-engine. Technische details zijn nog niet over de beveiligingslekken gegeven, behalve dat die tot een use after free, heap-based buffer overflow en type confusion kunnen leiden.

De onderzoeker die de kwetsbaarheid in de V8 JavaScript-engine meldde ontving van Google een beloning van 10.000 dollar. Updaten naar Chrome 84.0.4147.105 zal op de meeste systemen automatisch gebeuren. De verholpen kwetsbaarheden zijn als "high" bestempeld, wat inhoudt dat Google zal proberen om alle Chrome-gebruikers binnen zestig dagen naar de nieuwe versie te updaten.