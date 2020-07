Brave voorziet iOS-browser van ingebouwde firewall en vpn

Browserontwikkelaar Brave heeft de eigen iOS-browser voorzien van een ingebouwde firewall en vpn die voor alle apps op het systeem werken en advertenties en trackers moeten blokkeren. Voor het toevoegen van de firewall en vpn aan de browser besloot Brave samen te werken met Guardian, dat zelf ook een firewall- en vpn-app aanbiedt.

Het vpn-verkeer van de Brave-browser loopt via de servers van Guardian, dat ook kijkt welke apps van de gebruiker trackingdata versturen en zal dit vervolgens blokkeren. De firewall en vpn zijn een "premium feature" van de Brave-browser die tien dollar per maand kost. De firewall en vpn zijn op maximaal vijf iOS-apparaten van de gebruiker te gebruiken. Later dit jaar zal de nieuwe feature ook voor andere platformen verschijnen. Brave heeft naar eigen zeggen vijftien miljoen actieve maandelijkse gebruikers.