UWV ondersteunt voortaan inloggen via DigiD-machtiging

Het UWV ondersteunt voortaan ook inloggen via een DigiD-machtiging op uwv.nl, het portaal van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Dat laat Logius weten, de automatiseringsdienst van de Rijksoverheid. Met DigiD Machtigen kunnen gebruikers van online overheidsdiensten iemand machtigen die namens hen optreedt, bijvoorbeeld een familielid, een zorgverlener of een belastingadviseur.

Volgens Logius is dit handig als een gebruiker zelf niet goed met een computer of digitale dienstverlening overweg kan of uit wil besteden naar iemand met meer inhoudelijke expertise. De DigiD-machtiging geldt voor een specifieke tijdsperiode en voor één afgebakende digitale dienst. UWV-klanten kunnen nu ook iemand anders vragen om namens hen in te loggen. Deze andere persoon maakt hiervoor gebruik van zijn eigen DigiD en een machtigingscode.

De machtigingscode kan zowel door de persoon die iemand anders voor hem laat inloggen, of de persoon die dit gaat doen, worden aangevraagd. Vervolgens wordt de code per post verstuurd naar het huisadres van de persoon die iemand anders voor hem laat inloggen. Zodra de machtingscode is ontvangen moet die door in te loggen met DigiD of eHerkenning worden geactiveerd. Hierna is het mogelijk om voor een ander zaken te regelen.

Het inloggen op uwv.nl of werk.nl, het andere portaal van het UWV, kan sinds vorig jaar mei alleen nog via de DigiD-app of een sms-controle. "Hierdoor is de noodzaak om iemand te kunnen machtigen groter geworden. UWV en Logius hebben de afgelopen periode gezamenlijk veel werk verzet om dit mogelijk te maken", zo laatLogius weten. De Belastingdienst, DUO, de Sociale Verzekeringsbank, twintig gemeentes en verschillende gemeentelijke samenwerkingsverbanden ondersteunen DigiD-machtigingen.