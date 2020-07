Systemen bandenfabrikant Apollo Vredestein getroffen door malware

Systemen van bandenfabrikant Apollo Vredestein zijn getroffen door malware, waardoor het bedrijf wereldwijd praktisch stil ligt. Dat laat Apollo Vredestein tegenover RTV Oost weten. Er zou geen sprake van een infectie door ransomware zijn, aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Om wat voor malware het dan wel gaat is niet bekendgemaakt. De infectie deed zich afgelopen zaterdag voor. Apollo Vredestein heeft onder andere een productiefabriek in Enschede. De problemen zouden daar vanwege de zomerstop, wanneer er weinig gebeurt in de locatie, meevallen. Vredestein werd in 2009 door het Indiase Apollo Tyres overgenomen. Daarvoor was het eigendom van de Russische bandenfabrikant Amtel-Vredestein, dat in april 2009 failliet ging. Apollo Vredestein, dat 1710 medewerkers telt, had vorig jaar een omzet van 570 miljoen dollar.