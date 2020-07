Mozilla start met uitrol van vernieuwde Firefox voor Android

Mozilla is gisteren begonnen met het uitrollen van een compleet vernieuwde Firefox voor Android. De vorige versie, met de codenaam Fennec, is officieel end of life en zal geen beveiligingsupdates meer ontvangen. De nieuwe versie, met de codenaam Fenix, maakt gebruik van de GeckoView-engine.

Gecko is de render-engine van Firefox Desktop die ook de basis van GeckoView vormt. Volgens Mozilla zorgt GeckoView ervoor dat de nieuwe Firefox websites sneller kan laden dan de normale Androidversie van Firefox. Daarnaast maakt het allerlei privacyopties mogelijk, zoals het effectiever blokkeren van trackers en cryptominers en het tegengaan van fingerprinting. Standaard zal de Enhanced Tracking Protection die hiervoor zorgt zijn ingeschakeld.

Mozilla gaat Androidgebruikers die met de oude versie werken automatisch upgraden naar de nieuwe versie. Hiervoor moeten gebruikers wel automatische app-updates voor Firefox voor Android hebben ingeschakeld en gebruikmaken van Android 5 of nieuwer en Firefox voor Android versie 59 of nieuwer. Gebruikers met een oudere Android- of Firefoxversie zullen de upgrade niet ontvangen.

Tijdens de upgrade zullen open tabs, browsergeschiedenis, bookmarks, Firefox Account, cookies, gedeeltelijke browsercache, topsites, opgeslagen wachtwoorden, add-ons en ingestelde zoekmachines worden overgenomen. In het geval van opgeslagen inloggegevens moet het master password wel zijn uitgeschakeld. Gebruikers kunnen eenvoudig controleren welke versie er draait. De oude Androidversie is herkenbaar aan het versienummer 68 (waarbij 68.11 de laatste versie is). Firefox Fenix is herkenbaar aan het versienummer 79.