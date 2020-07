Beveiligingslek in dating-app OkCupid kon aanvaller toegang tot accounts geven

Een beveiligingslek in de dating-app van OkCupid kon aanvallers toegang tot accounts en allerlei vertrouwelijke gegevens geven. Gebruikers moesten wel binnen de app een malafide link van de aanvaller openen. Na te zijn ingelicht kwam OkCupid binnen 48 uur met een beveiligingsupdate.

Naast een datingsite biedt OkCupid ook een dating-app. Onderzoekers van securitybedrijf Check Point ontdekten dat de website van OkCupid kwetsbaar was voor cross-site scripting. Door een gebruiker van de dating-app een link te laten openen was het mogelijk om kwaadaardige JavaScript vanaf een server van de aanvaller in de context van een ingelogde gebruiker uit te laten voeren.

Zo was het mogelijk om authenticatietokens, e-mailadressen, profieldata, privéberichten en andere gegevens te stelen. Ook had een aanvaller acties in naam van de gebruiker kunnen uitvoeren. Volgens OkCupid is er geen misbruik van de kwetsbaarheid gemaakt en werd het lek, nadat het hierover was ingelicht, binnen 48 uur verholpen.