Privégegevens 2,5 miljoen klanten online drankaanbieder Drizly gestolen

De Amerikaanse online drankaanbieder Drizly is slachtoffer van een datalek geworden nadat de privégegevens van 2,5 miljoen klanten werden gestolen en op internet verschenen. Het gaat om e-mailadressen, namen, adresgegevens, ip-adressen, geboortedata en als bcrypt-hashes opgeslagen wachtwoorden.

Drizly wordt ook wel de "Amazon voor drank" genoemd en werkt samen met lokale slijterijen in Canada en Verenigde Staten. Twee jaar geleden wist het bedrijf nog 34,5 miljoen dollar aan investeringen op te halen. Drizly bevestigt het datalek tegenover TechCrunch, maar laat niet weten hoe en wanneer de gegevens zijn gestolen.

De 2,5 miljoen gestolen e-mailadressen zijn toegevoegd aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned. Via de zoekmachine kunnen gebruikers kijken of hun gegevens via een bekend datalek op straat zijn beland. Van de buitgemaakte e-mailadressen was 81 procent al via een ander datalek bij de zoekmachine bekend.