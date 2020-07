Ontwikkelaars Firefox-extensies bezorgd over waarschuwing aan gebruikers

Ontwikkelaars van Firefox-extensies maken zich zorgen over de waarschuwing die Mozilla aan gebruikers laat zien als ze extensies willen installeren. Mozilla biedt via addons.mozilla.org meer dan twintigduizend Firefox-extensies. Voor 2017 werden alle extensies handmatig door Mozilla gecontroleerd op kwaadaardige code. Extensies konden namelijk voor veel schade zorgen, zoals het stelen van wachtwoorden en allerlei andere gegevens.

Deze handmatige controle zorgde ervoor dat extensie-ontwikkelaars soms maanden moesten wachten voordat hun extensie op addons.mozilla.org was te vinden. In 2017 stapte Mozilla over op een nieuw extensiemodel, waardoor de schade die kwaadaardige extensies konden aanrichten werd beperkt. Dit had gevolgen voor het controleproces, aangezien Mozilla besloot om alle extensies voor publicatie alleen nog automatisch te controleren.

Nadat de extensie op addons.mozilla.org was verschenen vond er pas een handmatige controle plaats, waarbij extensies met bepaalde risicofactoren eerder werden bekeken. Het handmatig controleren van een extensie is een tijdsintensieve taak en was volgens Mozilla niet langer haalbaar voor alle Firefox-extensies.

In 2019 werd daarop het Recommended Extensions-programma gelanceerd. Het gaat hier om door Mozilla gecontroleerde extensies. Alleen bij extensies in dit programma vindt nog een handmatige check plaats. Het programma telt inmiddels 103 extensies. Bij alle andere extensies laat Mozilla een waarschuwing zien dat de extensie geen controle van het Recommended Extensions-programma heeft ondergaan en gebruikers er zeker van moeten zijn dat ze de extensie vertrouwen voordat ze die installeren.

Ontwikkelaars van deze extensies maken zich nu zorgen dat de waarschuwing Firefoxgebruikers afschrikt om hun extensie te installeren. Sommige ontwikkelaars hebben Mozilla gevraagd of het mogelijk is om weer een handmatige controle van hun extensie uit te voeren. Daarop laat de browserontwikkelaar weten dat het naar nieuwe mogelijkheden kijkt om de extensies van deze ontwikkelaars beter te ondersteunen en onder de aandacht van gebruikers te brengen. Zo zal Mozilla de komende maanden met verschillende programma's experimenteren die hiervoor moeten zorgen. Verdere details zijn nog niet gegeven.