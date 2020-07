SP wil opheldering van Rutte over kabinetsbesluiten op Facebook

De SP wil opheldering van premier Mark Rutte over het gebruik van Facebook voor de communicatie van kabinetsbesluiten. Ook vanuit D66 is er kritiek op het gebruik van Facebook als communicatiekanaal. Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid plaatsten dinsdag een bericht op Facebook over het coronavirus en wat het kabinet de komende tijd zal doen. Zo werd onder andere aangekondigd dat het Outbreak Management Team (OMT) met adviezen over mondkapjes en quarantaine komt.

SP-Kamerleden Van Raak en Hijink willen van Rutte weten waarom er voor Facebook is gekozen om mensen te informeren over kabinetsbesluiten. "Weet u dat niet elke Nederlander toegang heeft of wil hebben tot Facebook?", vragen de Kamerleden verder, die ook willen weten waarom de Tweede Kamer niet van tevoren werd geïnformeerd. De premier moet tevens duidelijk maken of hij van plan is om "lekken via Facebook" het nieuwe communicatiebeleid te maken en of de stukken van Prinsjesdag straks ook via de sociale netwerksite zijn te vinden.

D66-Kamerlid Kees Verhoeven is ook niet blij met de keuze voor Facebook. "De overheid heeft eigen kanalen om mensen te informeren. Lang niet iedereen heeft Facebook. Daarbij is het een hypercommercieel bedrijf dat de democratie schade toebrengt met ontransparante algoritmes en misleidende advertenties. Facebook is geen publiek kanaal", aldus Verhoeven op Twitter. De premier heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.