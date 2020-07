Politie pakt 26-jarige Hagenaar op voor sms-phishing

De politie heeft vandaag een 26-jarige man uit Den Haag aangehouden op verdenking van sms-phishing. De man zou begin dit jaar een sms-bericht naar een vrouw uit Echt hebben verstuurd waarin zij werd verzocht een nieuwe bankpas aan te vragen.

Een link in het sms-bericht leidde naar een phishingsite waar het slachtoffer werd gevraagd haar gegevens in te voeren. Ook kreeg ze de vraag of ze haar huidige pincode wilde behouden, waarbij die op de website moest worden ingevoerd. Een dag later verscheen er een man aan de deur die de oude betaalpas kwam ophalen.

Een aantal dagen later bleek dat de betaalpas in combinatie met de pincode was gebruikt om het spaargeld van de vrouw te stelen. Naar aanleiding van haar aangifte startte de politie een onderzoek dat uiteindelijk naar de verdachte leidde, die vandaag kon worden aangehouden.