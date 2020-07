EU-sancties tegen zes personen wegens schadelijke cyberaanvallen

De Europese Unie heeft vandaag sancties ingesteld tegen zes personen en drie entiteiten die voor schadelijke cyberaanvallen verantwoordelijk worden gehouden. Op de sanctielijst komen onder andere de verantwoordelijken voor de verstoorde Russische cyberoperatie tegen de OPCW. Daarnaast krijgen personen en entiteiten uit China en Noord-Korea sancties opgelegd. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag weten.

Van deze personen en entiteiten worden de banktegoeden binnen de EU bevroren en krijgen de verantwoordelijken een verbod om de EU in te reizen. "Met deze sancties zetten we als EU een grote stap richting een veiliger cyberspace. De prijs voor slecht gedrag wordt verhoogd, want de bad guys komen er nog te vaak mee weg", aldus minister Blok van Buitenlandse Zaken.

Volgens Blok laat de EU nu zien dat het effectief kan optreden tegen deze en andere kwaadwillenden. "De EU heeft een gedeeld belang om hier samen tegen op te treden. De tijd van enkel waarschuwingen afgeven in het cyberdomein is voorbij." Wie de personen en entiteiten zijn en voor welke aanvallen zij nog meer verantwoordelijk worden gehouden laat het ministerie niet weten.

Vorige maand stelde minister Blok nog dat het aanwijzen van de daders achter een cyberaanval lastig is, maar dat Nederland in bepaalde gevallen wel man en paard zal noemen. Als voorbeeld noemde Blok het verantwoordelijk houden van Rusland voor cyberoperaties tegen Georgië van vorig jaar oktober. Volgens de minister draagt een actief politiek attributiebeleid bij aan het afschrikkend vermogen en het minder aantrekkelijk maken van Nederland als doelwit van cyberoperaties.