Hoogleraar: beperk macht techbedrijven met persoonlijke datakluis

De grote techbedrijven hebben veel te veel macht over hun gebruikers, maar een persoonlijke datakluis kan hier verandering in brengen, zo stelt Ruben Verborgh, hoogleraar computerwetenschappen aan de Universiteit Gent, in een column voor NRC. Verborgh werkt samen met internetpionier Tim Berners-Lee aan een persoonlijke digitale datakluis.

Gebruikers kunnen in deze kluis hun gegevens op een veilige manier opslaan en hun informatie delen met contacten die niet op hetzelfde platform zitten. Gebruikers bepalen waar hun data is opgeslagen en wie er toegang toe heeft. Dit moet gebruikers meer controle over hun eigen data geven. Op dit moment is het nagenoeg onmogelijk voor gebruikers om van het ene netwerk naar het andere over te stappen, aangezien berichten, foto's en contacten niet naar een ander platform zijn mee te nemen, aldus Verborgh.

Doordat er geen concurrentie plaatsvindt hebben de techbedrijven geen noodzaak om hun gebruikservaring of platform fundamenteel te veranderen en rekening te houden met privacy of ethische bezwaren over zaken als fake news. De persoonlijke datakluis moet deze scheefgegroeide machtsverhouding rechttrekken. Daarnaast kan de kluis ook datalekken voorkomen en moet het innovatie door onafhankelijke appbouwers mogelijk maken.

Om de huidige problemen met filterbubbels, nepnieuws en politieke reclame tegen te gaan is een gedecentraliseerd web noodzakelijk, stelt Verborgh. "De kern van de zaak wordt uiteindelijk niet veroorzaakt door een enkel sociaal netwerk, maar door de hypercentralisatie van gegevens en gebruikers, en bijgevolg van macht. De eerste stap naar een oplossing is om elk individu de controle te geven over zijn of haar eigen gegevens."

Gisterenavond vond voor het Amerikaanse congres een hoorzitting plaats waar de ceo's van Amazon, Apple, Facebook en Google werden gehoord over hun marktdominantie en de problemen die dit met zich meebrengt. Voor elk bedrijf zal een oplossing uit een andere aanpak bestaan. Toch is het volgens Verborgh duidelijk dat de tijd voor een paradigmaverschuiving is aangebroken. "Gaan we als maatschappij het web opnieuw beschouwen als een algemeen goed, dat bijgevolg open en vrij zou moeten zijn, of leggen we de toekomst van ons digitale leven in de handen van enkele datamachtige bedrijven?", besluit hij zijn column.