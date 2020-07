Chrome komt met automatisch aanvullen van creditcarddata via vingerafdruk

Gebruikers van Google Chrome die via hun creditcard een betaling willen doen hoeven geen CVC-code meer op te geven, alleen een vingerafdruk of andere vorm van biometrische is voldoende, zo heeft Google bekendgemaakt. Chrome-gebruikers met een Google Account kunnen al enige tijd hun creditcardgegevens in hun account opslaan.

Zodra de gebruiker met zijn creditcard iets wil afrekenen zal Chrome de eerder opgeslagen creditcardgegevens automatisch aanvullen. De gebruiker moet bij elke transactie nog wel eerst zijn CVC-code geven voordat de gegevens worden aangevuld. Google heeft nu een nieuwe feature aan de browser toegevoegd waardoor dit verleden tijd wordt. Chrome-gebruikers kunnen hun apparaat aan de browser koppelen. Wanneer er dan iets moet worden afgerekend volstaat een vingerafdruk of andere vorm van biometrische identificatie.

Alleen bij de allereerste keer dat de betreffende creditcard wordt gebruikt moet de CVC-code worden ingevoerd. Daarna zijn alle bestellingen via bijvoorbeeld een vingerafdruk af te ronden. Volgens Google hoeven gebruikers dan ook niet meer hun portemonnee tevoorschijn te halen om te kijken wat hun CVC-code is om die vervolgens in te voeren.

De biometrische authenticatie voor automatisch aanvullen van creditcardgegevens is optioneel. Google stelt verder dat de biometrische data nooit het toestel verlaat. De feature is al beschikbaar voor macOS en Windows en zal de komende weken voor Android verschijnen.