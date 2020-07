Bits of Freedom: overheidscommunicatie hoort niet thuis op Facebook

Het is van de zotte dat premier Mark Rutte informatie over de corona-aanpak deze week alleen via Facebook publiceerde, zo stelt burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. Eerder was er ook in de Tweede Kamer kritiek op het gebruik van de sociale netwerksite als communicatiekanaal.

"De overheid dwingt de burger een platform te gebruiken dat gebouwd is om geld te verdienen met onze gegevens", zegt Rejo Zenger van Bits of Freedom. "Facebook is er niet voor de overheid of voor jou. Facebook is er voor de adverteerders." Volgens Zenger zijn we te afhankelijk van dergelijke dominante en machtige platforms geworden. Overheidscommunicatie hoort dan ook thuis op een website van de overheid en niet op Facebook of ander platform, merkt hij op.

"We moeten onszelf minder afhankelijk maken van de dominante platformen die we gebruiken voor onze communicatie. Dat begint met het gebruik ervan te minimaliseren tot het strikt noodzakelijke en eindigt met wet- en regelgeving die concurrerende platforms weer een eerlijke kans geeft", stelt Zenger. Naar aanleiding van het bericht op Facebook heeft de SP Kamervragen aan Rutte gesteld.