17-jarige Amerikaanse tiener opgepakt voor aanval op Twitter

De Amerikaanse autoriteiten hebben een 17-jarige tiener opgepakt en aangeklaagd voor de aanval op Twitter. Volgens openbaar aanklager Andrew Warren van Hillsborough State gaat het om de "mastermind" achter de aanval waarbij er toegang tot tientallen geverifieerde accounts van allerlei prominenten en bedrijven werd verkregen.

"De misdrijven van deze persoon werden uitgevoerd via de namen van bekendheden en sterren, maar zij zijn niet het primaire slachtoffer. Deze scam was opgezet om geld van gewone Amerikanen in het gehele land te stelen, waaronder hier in Florida. Deze grootschalige fraude werd hier in onze eigen achtertuin georganiseerd en dat is onacceptabel", liet Warren via Twitter weten.

De verdachte is in totaal dertig vergrijpen ten laste gelegd, waaronder identiteitsdiefstal, "hacking" en verschillende vormen van fraude. Andrew stelt dat de tiener via de gekaapte Twitteraccounts meer dan 100.000 dollar aan bitcoin wist te stelen. De accounts lieten weten dat wie een bedrag aan een opgegeven bitcoin-adres overmaakte, het dubbele bedrag zou terugkrijgen.

Vanochtend maakte Twitter bekend dat de aanvallers via telefonische phishing de benodigde inloggegevens van medewerkers wisten te verkrijgen waarmee ze toegang tot de interne beheertools kregen voor het overnemen van de accounts. Verschillende huidige en voormalige medewerkers lieten eerder al weten dat teveel mensen bij Twitter toegang tot de interne beheertools hadden. Iets wat Twitter-ceo Jack Dorsey ook toegaf. "We zijn tekort geschoten in onze bescherming tegen social engineering van onze medewerkers en het instellen van beperkingen voor onze interne tools", aldus de topman tijdens een gesprek met investeerders.

Update

Naast de 17-jarige jongen hebben de Amerikaanse autoriteiten ook een 19-jarige Brit en een 22-jarige Amerikaan voor betrokkenheid bij de aanval aangeklaagd, zo blijkt uit een persbericht van het Amerikaanse ministerie van Justitie. De 19-jarige Brit wordt verdacht van 'wire fraud', witwassen en het opzettelijk verkrijgen van toegang tot een beveiligde computer. De 22-jarige Amerikaan zou zich schuldig hebben gemaakt aan medeplichtigheid aan en aanzetting tot het opzettelijk verkrijgen van toegang tot een beveiligde computer.