VS beschuldigt Chinese overheid van aanvallen met Taidoor-malware

De Amerikaanse autoriteiten hebben de Chinese overheid vandaag beschuldigd van het uitvoeren van aanvallen met de Taidoor-malware. Een "Remote Access Trojan" (RAT) waarmee op afstand toegang tot systemen kan worden verkregen. De waarschuwing is afkomstig van het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het ministerie van Homeland Security.

Geregeld bericht het CISA over "Noord-Koreaanse malware", maar zeer zelden wordt er malware aan de Chinese overheid toegeschreven. De Taidoor-malware wordt al zeker sinds 2010 gebruikt en gaat dan ook al lange tijd mee, stelt antivirusbedrijf Trend Micro (pdf).

Volgens het CISA is Taidoor een Chinese Remote Access Trojan gebruikt door "cyberactoren" van de Chinese overheid. Hoe de malware precies wordt verspreid laat de waarschuwing van de Amerikaanse overheidsinstantie niet weten, maar in het verleden zijn hiervoor e-mailbijlagen gebruikt. Die waren voorzien van een downloader die Taidoor op systemen installeerde.

In de waarschuwing over de malware geeft het CISA ook "indicators of compromise" (IOCs). Een IOC is een aanwijzing waarmee de aanwezigheid van een specifieke dreiging, zoals een bepaald malware-exemplaar, binnen het netwerk kan worden vastgesteld. Het gaat onder andere om ip-adresssen, whois-data, hashes, bestandsnamen en Yara-rules. De overheidsinstantie hoopt zo dat organisaties eventuele Taidoor-infecties binnen hun netwerken kunnen vinden.