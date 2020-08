Walkietalkie-app Zello waarschuwt miljoenen gebruikers voor datalek

Walkietalkie-app Zello heeft miljoenen gebruikers gewaarschuwd voor een datalek nadat een "ongeautoriseerde partij" toegang tot één van de servers wist te krijgen. Via de Zello-app is het mogelijk om van een smartphone of tablet een walktietalkie te maken. Wereldwijd communiceren 140 miljoen mensen via de app, zo laat Zello weten.

Op 8 juli ontdekte de app-ontwikkelaar "ongewone activiteit" op één van de servers. Uit het onderzoek dat volgde bleek dat een aanvaller mogelijk toegang tot gegevens van gebruikers heeft gekregen. Het gaat om e-mailadressen en gehashte wachtwoorden. Vooralsnog is er geen bewijs dat de aanvaller ook toegang tot Zello-accounts heeft gekregen.

Om op Zello-accounts in te loggen is een gebruikersnaam nodig en die zijn geen onderdeel van het datalek. "Hoewel e-mailadressen zijn getroffen, maken gebruikers zelden gebruik van e-mailadressen als Zello-gebruikersnaam", zo laat de app-ontwikkelaar weten. Zello roept gebruikers op om hun wachtwoord te wijzigen. Gebruikers van Zello Work en Zello for First Responders zijn niet door het datalek getroffen. Hoe de aanvaller toegang tot de server wist te krijgen is niet bekendgemaakt.